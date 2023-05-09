شهدت مباراة النصر والخليج أمس الأثنين، ضمن الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين عدة مواقف غاضبة للاعب النصر كريستيانو رونالدو.

ومن بين اللقطات التي أثارت الجدل، لحظة غضب رونالدو على لاعب الخليج خالد السميري، وحمله ووضعه داخل سيارة الملعب.

ومن جانبه استنكر الإعلامي عدنان جستنيه الواقعة، معلقا: “ماهذا ؟مشهد لا اصدق ما أراه”.

وكانت المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل 1-1، حيث تقدم الخليج بهدف عن طريق فابيو مارتينيز، في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل ألفارو جونزاليس للنصر في الدقيقة 17.

اقرأ أيضا