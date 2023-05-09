وثق مقطع فيديو نادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يتحدث بوجه بشوش أثناء وجوده مع الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير ماجد بن عبدالعزيز.

وكان الملك فهد حينها خادم الحرمين الشريفين وجلس على متن طائرة وبصحبته الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز، والأمير سعود الفيصل.

ووثق المقطع الملك فهد وهو يتحدث بعفوية بابتسامات رافقت وجهه، وعندما توجهت الكاميرا التي كانت توثق تجمعهما من الملك سلمان ظهر بوجه بشوش ونبه الأمير ماجد بأن الكاميرا تلتقط فيديو لهما فابتسم الأخير، كما ابتسم الأمير سعود عندما تحولت الكاميرا نحوه واكملوا حديثهم العفوي.