أوضح سليمان اللحيدان عضو مجلس إدارة مشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس، إن خفض العرض والطلب على المخدرات من خلال رفع الوعي يعد من أهم وسائل مواجهتها.

وقال اللحيدان أن خفض الطلب هو العامل الأهم في مواجهة المخدرات، لذلك تهتم الجهود الأمنية وتوصي المنظمات الدولية المعنية بذلك.

وأضاف أن تلك الأسباب تدعم تهيئة حصانة للأفراد من تلك الآفة التي تعد آفة دولية لا يستثنى منها أحد، مشيرا إلى أن ضعف الوعي وعدم الإدراك ضمن أحد أسباب انتشار الشبو بين المراهقين