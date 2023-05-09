أوضح سليمان اللحيدان عضو مجلس إدارة مشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس، إن خفض العرض والطلب على المخدرات من خلال رفع الوعي يعد من أهم وسائل مواجهتها.
وقال اللحيدان أن خفض الطلب هو العامل الأهم في مواجهة المخدرات، لذلك تهتم الجهود الأمنية وتوصي المنظمات الدولية المعنية بذلك.
وأضاف أن تلك الأسباب تدعم تهيئة حصانة للأفراد من تلك الآفة التي تعد آفة دولية لا يستثنى منها أحد، مشيرا إلى أن ضعف الوعي وعدم الإدراك ضمن أحد أسباب انتشار الشبو بين المراهقين
#نشرة_الرابعة | عضو مجلس إدارة @NebrasNCNC د. سليمان اللحيدان: خفض الطلب على المخدرات من خلال رفع الوعي يعد من أهم وسائل مواجهتها وتعاطيها آفة دولية لا يستثنى منها أحد pic.twitter.com/4aeD9G1LEs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 9, 2023
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