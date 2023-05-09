قرر الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة ، مغادرة النادي بنهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده في صيف 2023، حيث رفض بشكل مؤكد عروض تمديد عقده كافة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، أن بوسكيتس أبلغ مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل خلال الصيف المقبل، رافضاً عرض التجديد الرسمي الذي تلقاه في الآونة الأخيرة من جانب النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيرجيو بوسكيتس يفضل إنهاء مسيرته مع برشلونة بالحصول على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني مطلع 2023 في الرياض، مفضلاً الاكتفاء بهذا القدر من البطولات والإنجازات مع النادي الكتالوني.

وكانت تقارير قد كشفت عن رغبة الهلال في التعاقد مع لاعبي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بحسب صحيفة ” El Nacional ” .

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