أوضحت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن تناول اللبن في الليل لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر ومستوى الأنسولين في الدم. أي لن يؤدي بالنتيجة إلى حالة ما قبل السكري.

وتشير الخبيرة إلى أن اللبن (الزبادي أو الرائب) ينتج من تخمير الحليب الذي تضاف له بكتيريا خاصة أو فطر معين.

ووفقا لها، إذا كان وزن شخص طبيعيا ويتبع نظاما غذائيا صحيحا، وتناول قبل النوم بعض اللبن المنخفض الدسم (2.5 بالمئة) مثلا فلن تكون له عواقب سلبية.

أما فيما يخص الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد و السمنة ومن ارتفاع مستوى السكر والأنسولين في الدم ولديهم مقاومة للأنسولين في هذه الحالة، يعزز تناول اللبن في الليل المحتوى الكلي للسعرات الحرارية العالية في النظام الغذائي ويؤدي إلى زيادة الوزن”.