أكد رضوان الجلواح، مستشار الموارد البشرية والتسويق، إن الرواتب والبدلات سيكون بها تغيير كبير مع التخصيص، مضيفا أن شركة الاتصالات السعودية أبرز مثال على ذلك حيث ارتفعت قيمة الرواتب بها بعد التخصيص.

وأضاف “الجلواح” أن التحول والتخصيص سيحول وضع المنشآت للأفضل من حيث المهارات والرواتب، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن الذين يخافون من التخصيص ويفضلون الوظائف الحكومية قد يكون ممن لا يملكون مهارات، لافتا إلى أن التخصيص يحسن وضع المنشآت للأفضل.

وضع الموظفين مع التحول والتخصيص هل سيكون أفضل؟ رضوان الجلواح – مستشار الموارد البشرية والتسويق يشرح فكرة التحول وميزاتها للموظفين ماديا وتنمويا @redwan811#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/larwc6jIcv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023