منذ إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ العالمية لفيروس كورونا، بدأ الكثيرون يسألون بخصوص اشتراط تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح للسفر.

وأوضحت مصادر أن المسافرين عبر خطوط الطيران للرحلات الخارجية ما زال يتطلب منهم الحصول على 3 جرعات للقاح كورونا، أما المسافرون عبر الرحلات الداخلية فيتطلب منهم الحصول على جرعتين فقط، بحسب الوطن.

ويقتصر السفر على الرحلات الداخلية لمن تظهر حالتهم على تطبيق توكلنا “محصن”، بالإضافة إلى الفئة العمرية أقل من 12 عاما، وكذلك الفئات المعفاة من تلقي اللقاح.