تعرض نجم الهلال والمنتخب الوطني، سالم الدوسري، اليوم الثلاثاء، إلى وعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.

ونُشرت صورة عبر حساب سالم الدوسري بسناب شات، اليوم، أثناء وجوده بالمستشفى.

وارفقت الصورة بدعاء للاعب بالشفاء، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.