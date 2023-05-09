وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على إنشاء برنامج “سخاء”، والذي يهدف لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله في قصر السلام بجدة.

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