قال خورخي ولد لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، أنه لا يوجد شيء متفق عليه مع أي نادٍ

وأضاف، في بيان رسمي، أنهم لن يتخذوا أي قرار قبل أن ينهي ميسي منافسات الدوري مع باريس سان جيرمان.

وأكد أنه بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ قرار، مضيفا أنه لا يوجد شيء مع أي شخص سواء لفظي أو موقع أو متفق عليه ولن يكون هناك حتى انتهاء الموسم، نافيا صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام بتوقيع ميسي لنادي آخر .

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