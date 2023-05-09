أوضح الشيخ د. عبدالرحمن السند حكم الزواج من غير المسلمة من أهل الكتاب.
وقال “السند” خلال لقائه في برنامج يستفتونك على قناة “الرسالة” : ” الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز ” والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ” فإذا كانت محصنة يعني من جهة العفاف فإنها تنكح سواء كانت يهودية أو نصرانية.
وأضاف أن “ملك اليمين” هي الأمة والتي تكون عند وجود الجهاد وهذا غير موجودة للآن .
حكم الزواج من غير المسلمة من أهل الكتاب؟
– الشيخ د. عبدالرحمن السند https://t.co/TLdiObCr0n#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/qhSBT9k8IF
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 8, 2023
جزاك الله كل الخير وبارك الله فيك