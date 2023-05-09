أوضح الشيخ د. عبدالرحمن السند حكم الزواج من غير المسلمة من أهل الكتاب.

وقال “السند” خلال لقائه في برنامج يستفتونك على قناة “الرسالة” : ” الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز ” والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ” فإذا كانت محصنة يعني من جهة العفاف فإنها تنكح سواء كانت يهودية أو نصرانية.

وأضاف أن “ملك اليمين” هي الأمة والتي تكون عند وجود الجهاد وهذا غير موجودة للآن .