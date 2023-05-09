استدعى المدعي العام الأرجنتيني أغوستين بالافيسينو، كل من لاعب ريفر بليت وثنائي بوكا جونيورز ماركوس روخو ولويس فاسكيز، وذلك بعد أحداث الشغب في مباراة الفريقين والتي شهدت سبع بطاقات حمراء خلال فوز ريفر 1-0 مساء الأحد.

وكان بالافيسينو قد احتفل بالهدف أمام لاعبي بوكا لتندلع أحداث شغب تسببت في توقف المباراة لمدة 16 دقيقة.

واضطرت الشرطة للتدخل قبل أن يطرد الحكم ثلاثة لاعبين من كل فريق بالإضافة إلى خورخي ألميرون مدرب بوكا.

واتهم المدعي العام للأحداث الجماهيرية بالافيسينو وفاسكيز بالتحريض على الشغب، ودخول روخو إلى الملعب دون إذن حيث لم يشارك في المباراة للإصابة.