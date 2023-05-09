قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الجطيلي، إن الجسر الإغاثي الذي سينطلق إلى السودان يضم مساعدات غذائية وإيوائية من خيم وبطانيات.

وأضاف أن وزارة الدفاع وفرت طائرات للجسر الجوي، منها طائرة تابعة من قوات الجوية الملكية سيكون على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن طائرة أخرى ستلي هذه الطائرة، وسيكون هناك جسر بحري سيتجه للسودان لمساعدة شعبها ورفع الضرر عنهم إنفاذا للتوجيهات السامية الكريمة.

فيديو | مشاهد من داخل الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان التي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/nut7urWsmm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023

فيديو | لقطات للشحنة الأولى المتجهة إلى السودان تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية التفاصيل مع مراسلنا منصور الأمير#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lNqAlcPrUz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023