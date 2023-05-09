اعتصم مودعون لبنانيون، اليوم الثلاثاء، أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، للمطالبة بودائعهم.

و ألقى عدد من المعتصمين المفرقعات باتجاه منزل ميقاتي، وحاول آخرون قطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمنزل، واضرام النيران، مرددين هتافات ضدّ ميقاتي وضدّ أصحاب المصارف. فيما انتشرت القوي الأمنية أمام المنزل واتخذت إجراءات مشددة.

وتجمع عشرات المودعين بدعوة من ” جمعية المودعين اللبنانيين”، للمشاركة بوقفة تحت شعار “كفى قهرًا لمودعي لبنان” أمام المجلس النيابي، وسط تعزيزات للقوى الأمنية.