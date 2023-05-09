أكد عضو جمعية الاقتصاد محمد بن فريحان أن التوقيع مع ليونيل ميسي له أثر إيجابي على الدوري السعودي وجذب الجماهير.

وقال بن فريحان :” التعاقد مع رونالدو وميسي ومثل هذه الإيقونات، يلفت الانتباه إلى الدوري السعودي، في ظل ما لهؤلاء اللاعبين من شعبية وجماهيرية كبيرة حول العالم”.

وأضاف: التعاقد مع ميسي يرفع القيمة التسويقة والإعلانية ومقابل البث للدوري السعودي، كما أنه يساهم في التسويق للسعودية نفسها، مبيناً أن ما كتبه «ميسي» عن المملكة خلال زيارته الأخيرة ساهم في تغيير الصورة الذهنية عن المملكة ، وكيف أنها بلد خضراء وليست صحراء كما يعتقد البعض.