أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 11305 نقاط (+ 49 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 3 % عند 33.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 20 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول 2023، وتوزيعات نقدية، وتعديل آلية التوزيعات.

وارتفع سهم النقل البحري، بنسبة 2 % عند 31.70 ريال، عقب إعلان النتائج المالية للشركة.

وصعدت أسهم المتحدة للتأمين، وعناية، والصقر للتأمين، والشرقية للتنمية، وأمانة للتأمين، بنسبة 10 %.

في المقابل، أغلق سهم المنجم، عند 61 ريالا (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وتصدر سهم زين السعودية، تراجعات اليوم بنسبة 10 % عند 14.52 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح بقيمة 563 مليون ريال منها 532 مليون ريال أرباح بيع الأبراج.