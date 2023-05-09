نشرت الإعلامية الأردنية رندة كرادشة رسالة مؤثرة لجميع متابعيها عبر منصة “إنستغرام”، قالت فيها إنها كانت تنوي إجراء عملية لتجميد البويضات لكنها اكتشفت أن جسدها يحتوي أوراماً أدت لاستئصال الرحم والمبايض.

وقررت الإعلامية كرادشة مقدمة البرنامج الأعرق على شاشة التلفزيون الأردني “يسعد صباحك”، مشاركة تلك الرسالة مع متابعيها عما وصفته “أصعب تجربة في حياتها”.

ووجهت رسالة إلى الأمهات بشكل خاص في الفيديو وهي تبكي، لافتة إلى أن فكرة الفيديو كانت هدية لعيد الأم لتروي تجربتها بكل تفاصيلها المؤلمة، لكنها تراجعت عنها لأنها لم تستطع نشره.

وأوضحت إنه في يوم 14 ديسمبر من العام الماضي، عرفت “أنها لن تصبح أمًّا مطلقًا”، وهو الأمر الذي تحلم فيه كل فتيات العالم، مضيفة أن حلمها كامرأة تبلغ من العمر 36 عاما، هو حلم كل امرأة، ترغب في خوض تجربة الأمومة، لكنها حرمت منها، إلى أن كبر سنها جعلها تفكر بتجميد البويضات.

وأشارت إلى أن عند ذهابها إلى الطبيبة لتبدأ عملية التجميد، صدمت بأن لديها “ورمين”، من نوع يُعتبر طبيًّا “ليس حميدًا أو خبيثًا”؛ حيث اضطرت بسبب ذلك إلى “استئصال الرحم والمبايض”؛ ما يعني أنها فقدت القدرة على الإنجاب تمامًا، مقدمة نصيحتها بفحص الرحم والمبايض بشكل خاص، لأنها الطريقة الوحيدة لمعرفة الإصابة بالأورام.