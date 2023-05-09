أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن إيقاف الخدمات للمستفيدين لا يؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني.

وقال حساب العناية بالمستفيدين من خدمات سكني في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الالتزام المالي أو إيقاف الخدمات لا يؤثران على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد يعيقان استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية.

وطالبت الوزارة المستفيدين، الذين عليهم أحكام إيقاف الخدمات، التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة.

وتعمل خدمة المستشار العقاري مع برنامج الدعم السكني المحدث لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال، حسب مصفوفة المنتجات المعتمدة، ويُعطى البرنامج للشخص المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.