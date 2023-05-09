أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 665 مركبة فورد من طراز تيريتوري.

وأرجعت الوزارة السبب في حملة الاستدعاء لخلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن الإجراء المتبع هو: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال

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والتوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام التعويض المناسب لحين توفر الإصلاحات اللازمة.