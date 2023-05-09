أوضح الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي، الحل للاستثمار الآمن والتخلص من الخوف من المخاطرة.
وقال إبراهيم الهندي، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن الدولة أجرت مشروعا لتوعية الجميع بشأن طرق الاستثمار الجيدة، لافتًا إلى أن من أهم الأهداف لدى هيئة سوق المال أن يكون لدى المواطنين وعيا استثماريا.
وأشار إلى أن المخاطر موجودة ولكن كيفية إدارة المخاطر وكيف تدرسها بشكل جيد ولا تدخل إلى علاتها أو علاتك وتقرأ ما تستثمر فيه وتفهمه وتفهم المخاطر التي قد تواجهك والابتعاد عن الأخطاء السابقة.
#صباح_السعودية | هل ترغب بالاستثمار ولكن الخوف من المخاطرة يفسد خططك؟ هنا الحل👇. #قناة_السعودية pic.twitter.com/rS2hKcRl03
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 9, 2023
#صباح_السعودية | هل تطمح بأن تكون شخصًا ثريًا 💰😍؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/AHJQjaTys5
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 9, 2023
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