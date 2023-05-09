روى مواطن يدعى سليمان الشدوخي، تفاصيل قصته مع الحادث المروري، الذي تعرض له وأفقده القدرة على المشي مرة أخرى، وكيف أصبحت حياته بعد تجاوز العقبات.

وقال الشدوخي خلال مداخلة على برنامج من الشاشة المُذاع على القناة السعودية:” أن الحادث الذي تعرض له كان حادث سرعة أثناء هطول الأمطار وانزلقت السيارة”، لافتًا أنه كان يرى كل شيء في الحادث.

وأضاف:” أنه شعر حينها أنه لا يشعر بقدميه ليتلقى الصدمة وقتها أنه أصبح عاجزًا “، وتوجه إلى استشارية بالمستشفى ليتلقى الصدمة الكبرى أنه أصيب بشلل نصفي .

وأفاد بأنه عندما تخطى هذه الأزمة بدعم أسرته، قرر أن يعيش حياته طبيعياً وبعد خروجه من المستشفى كان يأمل العودة للدراسة من جديد .

وتابع :” أنه بالعفل أنجز المرحلة الثانوية ومن ثم الجامعية وتوظف في شركة خاصة بالرياض ويأتي ذلك إلى جانب أنه لاعب في نادي ذوي الإعاقة بحائل.”

واستطرد:” أنه حقق بطولة رفع الأثقال 3 مرات الثاني والثالث على المملكة .”