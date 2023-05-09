انطلقت الاختبارات الوطنية «نافس»، المنعقدة بواسطة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم.

وستطبق هذه الاختبارات، على أكثر من مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة، تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في كافة مناطق المملكة، وسيتم تطبيقها داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

وتهدف هذه الاختبارت إلى قياس مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية ثلاث مراحل تعليمية، وهي مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي.