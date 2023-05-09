أكد فضيلة الشيخ عبد الرحمن السند أنه في حال اضطر مريض للإفطار طوال شهر رمضان بسبب مرضه ثم وافته المنيه في العيد فليس على أهله القضاء أو الكفارة.

وقال السند :” من مرض في رمضان وأفطر بسبب المرض واستمر معه مرضه حتى توفي في آخر رمضان أو شوال فإنه لا قضاء عليه من جهة أهله لأنه استمر معه المرض حتى توفي”.

وأضاف ” وإنما من مات وعليه صوم فيصم عنه أوليائه وذلك في حالة صيام الندر فقط”.