أكد فضيلة الشيخ عبد الرحمن السند أنه في حال اضطر مريض للإفطار طوال شهر رمضان بسبب مرضه ثم وافته المنيه في العيد فليس على أهله القضاء أو الكفارة.
وقال السند :” من مرض في رمضان وأفطر بسبب المرض واستمر معه مرضه حتى توفي في آخر رمضان أو شوال فإنه لا قضاء عليه من جهة أهله لأنه استمر معه المرض حتى توفي”.
وأضاف ” وإنما من مات وعليه صوم فيصم عنه أوليائه وذلك في حالة صيام الندر فقط”.
مريض طوال شهر رمضان وأفطر، وتوفي ليلة العيد فهل على أهله القضاء أو الكفارة؟
– الشيخ د. عبدالرحمن السند https://t.co/aAsSLK9aVJ#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/yDneUZnGR0
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 8, 2023
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