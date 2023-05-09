أفادت شركة طيران الهند، بأن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي. وتفصيلاً، ذكرت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك “عقرب مسافر” على الرحلة التابعة لها.

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية أنه عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، ورافق مسؤولونا الراكبة إلى وقدموا كل الدعم لها.

والجدير بالذكر أنه بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب، وبعد ذلك تم تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.