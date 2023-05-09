قررت الفنانة المصرية وفاء مكي الخروج عن صمتها والتحدث عن اتهامها بتعذيب خادمتين، وذلك بعد مرور 20 عامًا.

وأفادت وفاء مكي بأنها بريئة من تهمة التعذيب وأن الخادمتين كانتا تتاجران في المخدرات وأصيبتا بمرض جلدي، مما دفعها لإنهاء عملهما بعد 3 سنوات من العمل لديها.

وقالت أن الخادمتين كانتا تتاجران في المخدرات، وأصيبتا بمرض جلدي أدى لتساقط شعرهما، وشعرت بالخوف من إصابتها بنفس المرض، وأنا مش مجنونة عشان أعمل فيهم كدة، أبوهم اللي كان بيخدرهم ويحرق جسمهم عشان يبتزني، أنا معلمتش فيهم حاجة.

وأكدت أن الفنانة ميار الببلاوي كان لديها دليل براءتها ولكنها خشت من الإفصاح عنه بسبب تلقيها تهديدات بقتل نجلها.

ومن جانبه، أكدت الفنانة هند عاكف هذه التصريحات وأضافت أن ميار الببلاوي أخبرتها بالدليل على براءة وفاء مكي.

يُذكر أن وفاء مكي قد أدينت في 2001 بتهمة التعذيب وحكم عليها بالسجن عشر سنوات، لكن تم تخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات وخرجت من السجن عام 2004.