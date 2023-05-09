قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر ( الشبو )، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
العماله السائبه هي الخطر وتركهم في البلد يملؤون الطرق سبب لاتجههم لفعل ذلك هدر المياه سرقة الكهرباد من المساجد وسرقه كل ما يمكن بيعه سطو على كل شي كيابل الكهرباد أعطيت التفتيش سيار آت معدات وغش في كل شي
العماله السائبه هي الخطر وتركهم في البلد يملؤون الطرق سبب لاتجههم لفعل ذلك هدر المياه سرقة الكهرباد من المساجد وسرقه كل ما يمكن بيعه سطو على كل شي كيابل الكهرباد أعطيت التفتيش سيار آت معدات وغش في كل شي