أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توصل باحثين من المنظمة وجامعة برمنجهام إلى تدخلات طبية تسمى E-MOTIVE ، يمكنها أن تخفض بنسبة 60% من النزيف الغزير بعد الولادة، والحد من الوفيات الناجمة عنه.

وأوضحت المنظمة أن نزيف ما بعد الولادة هو فقدان الأم لأكثر من 500 مليلترٍ من الدم في غضون 24 ساعة بعد الوضع، وهو السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم ، ويصيب أكثر من 14 مليون امرأة كل عام وينتج عنه 70 ألف حالة وفاة معظمها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أي ما يعادل حالة وفاة كل 6 دقائق، وأدى هذا العلاج لانخفاض كبير في عمليات نقل الدم لعلاج النزيف، وهو أمر بالغ الأهمية في البلدان منخفضة الدخل حيث يكون الدم نادرًا ومكلفًا .

وأضافت أن عبوة E- MOTIVE تتضمن اختباراً للكشف المبكر والدقيق عن نزيف ما بعد الولادة، وحزمة علاج فوري عند الحاجة ، ومحلول وريدي ، وقد أجريت تجارب ناجحة على 200 ألف امرأة في 80 مستشفى في أربعة بلدان كينيا ونيجيريا وتنزانيا وجنوب أفريقيا.