قامت جهات التحقيق في القاهرة، بمباشرة التحقيقات في واقعة إتهام سيدة أجنبية لزوجها الطبيب و2 آخرين في منطقة القاهرة الجديدة بمصر، وتعرضها لواقعة إغتصاب وتصوير على يد متهم ثالث.

وكشفت جهات التحقيق أن المجني عليها تحمل جنسية أجنبية، واتهمت زوجها بالنصب عليها، وإستيلائه على مبلغ 700 ألف جنيه منها على سبيل علاجها من السحر.

وتفصيلاً، جاء في التحقيقات أن السيدة متزوجة من طبيب، وقالت في أوراق القضية أنه أخبرها بأن هناك من أحدثت لها «عملا» ويستوجب الذهاب إلى شخص لعلاجها وإزالة ذلك العمل.

وأفادت السيدة أمام جهات التحقيق بأن زوجها وصديقه إصطحبوها إلى شخص ثالث، بحجة علاجها من السحر، وقاما بتصويرها أثناء قيام المتهم الثالث بإقامة علاقة معها، ثم هددوها بذلك مقابل الحصول على أموال منها.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على زوج المجني عليها وصديقه، وأمرت جهات التحقيق في القاهرة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث، كما قررت حبس زوج السيدة وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.