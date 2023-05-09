أكد الباحث والخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور إبراهيم المسلّم، أن مباريات كرة القدم ستكون بلا حكام بعد دخول الذكاء الاصطناعي.

وقال المسلم خلال لقائه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية : “شات GPT” يعد فتحًا عظيمًا، وسنؤرخ له مثلما أرخنا لما بعد ظهور الإنترنت والجوالات”.

وأضاف:” أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي موجوده اليوم”، لافتًا أن المنتخب الوطني فاز على الأرجنتين بسبب الذكاء الاصطناعي.

فيديو | الباحث والخبير في الذكاء الاصطناعي د. إبراهيم المسلّم: مباريات كرة القدم ستكون بلا حكام بعد دخول الذكاء الاصطناعي#الراصد pic.twitter.com/riUayxmBXC — الراصد (@alraasd) May 8, 2023