وثق مقطع فيديو صادم لحظة اعتداء طالبة على معلمها داخل فصل مدرسة “أنطاكية الثانوية” بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية.

وأظهر الفيديو المعلم يهرب من الطالبة بينما تطلب منه إعادة هاتفها المحمول، مكررة وهي تصرخ: “اعطني هاتفي”.

وبمجرد خروج المعلم الأمريكي من الفصل وبينما تتبعه الفتاة بعدم مبالاة قامت برش “اسبراي فلفل” على عينه مرتين ممن تسبب في سقوطه بالأرض على ركبتيه صارخا: “مجنونة”.

وأشارت مصادر إلى أن المعلم أخذ هاتف الطالبة لأن تركيزها كان مع الرسائل النصية، كما كانت تبحث في “جوجل” عن إجابات بشأن واجبها المدرسي”.