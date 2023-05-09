شهدت منطقة نجران قصة غريبة وقعت قبل 20 عامًا، لسعودي وتركي “أخوان” بسبب خطأ طبي؛ حيث استبدلت أسرة سعودية وأسرة تركية طفليها بالخطأ.

وأوضح تقرير لقناة “العربية” أن الابن السعودي يعقوب اليامي يحمل الجنسية التركية ويعيش في تركيا للدراسة، فيما الأب التركي لا يزال يعيش ويعمل في نجران ليذهب إلى بلاده مع حدوث الزلزال ورافقه والد الابن السعودي لإصرار الشاب يعقوب اليامي على البقاء.

وأصبح الشابين علي ويعقوب أخوين بسبب الخطأ الطبي، فيما قال الشاب علي أنه ويعقوب ساعدوا أهلهم في الخروج من المنزل وأخذهم إلى منطقة آمنة.