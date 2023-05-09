انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي إدارة فريق النصر مبيناً انها عجزت عن صناعة فريق بطل، مشيراً إلى أن لاعب الفريق تاليسكا أصبح عبء على الفريق حالياً.
وقال الصرامي :” تاليسكا قبل رحلة البرازيل ليس تاليسكا بعد رحلة البرازيل حيث أصبح لاعب عبئ على الفريق فنيا”.
وأضاف ” الفريق النصراوي عنده مشاكل كثيرة، وإدارة النصر عجزت عن صناعة فريق نصراوي بطل”.
#سعود_الصرامي | @L9arami
تاليسكا أصبح عبء على الفريق، وإدارة النصر عجزت عن صناعة فريق بطل.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/eJKmOl6sLK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 8, 2023
هذا مصير كل فريق يدعم اكثر من الاخرين فلوس حرام والحرام مايزكي