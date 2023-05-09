انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي إدارة فريق النصر مبيناً انها عجزت عن صناعة فريق بطل، مشيراً إلى أن لاعب الفريق تاليسكا أصبح عبء على الفريق حالياً.

وقال الصرامي :” تاليسكا قبل رحلة البرازيل ليس تاليسكا بعد رحلة البرازيل حيث أصبح لاعب عبئ على الفريق فنيا”.

وأضاف ” الفريق النصراوي عنده مشاكل كثيرة، وإدارة النصر عجزت عن صناعة فريق نصراوي بطل”.