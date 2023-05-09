قيّد قاضي محكمة ولاية نيويورك، المشرف على قضية دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، استخدام الرئيس السابق لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بهذه القضية.

ونص قرار القاضي على أن المواد والمعلومات المقدمة إلى فريق الدفاع لترمب هي “فقط لأغراض إعداد دفاع في هذه المسألة.

وأفادت مصادر صحفية بأن أمر التقييد قال إن أي شخص لديه حق الوصول إلى الأدلة التي تم تسليمها إلى فريق ترمب “لن ينسخ أو ينشر أو يكشف” المواد، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة من المحكمة.

يُذكر أن ترمب يواجه 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية بسبب دوره المزعوم في مدفوعات مالية لنجمة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز للتستر على علاقة مزعومة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ودفع ترامب بأنه غير مذنب.