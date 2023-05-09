أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس؛ بمقر الشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائي استقطاب المواهب.
(Talent Acquisition Specialist)
– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، أو ما شابه ذلك.
– ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
2- محلل التعلم والتطوير.
(Learning & Development Analyst)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما شابه ذلك.
– ما لا يقل عن 1 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
3- أخصائي أول التطوير التنظيمي.
(Organization Development Sr. Specialist)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما شابه ذلك.
– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر موقع (LinkedIn) من خلال الموقع.
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