أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس؛ بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي استقطاب المواهب.

‏(Talent Acquisition Specialist)

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، أو ما شابه ذلك.

– ما لا يقل عن 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2- محلل التعلم والتطوير.

‏(Learning & Development Analyst)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما شابه ذلك.

– ما لا يقل عن 1 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

3- أخصائي أول التطوير التنظيمي.

‏(Organization Development Sr. Specialist)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما شابه ذلك.

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر موقع (LinkedIn) من خلال الموقع.