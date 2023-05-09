يعد الكولاجين ضمن البروتينات التي يُصنّعها الجسم بشكل طبيعي لتأمين ليونة البشرة، وحماية المفاصل، والحفاظ على حيوية الشعر وصحة الأظافر، ولكن إنتاج هذا البروتين يبدأ بالانخفاض التدريجي منذ سن الثلاثين

لذلك إليك أبرز الوسائل المُعزّزة لإنتاجه :

١: يتواجد الكولاجين الطبيعي في الطبقات العميقة من الجلد عادةً ويبدأ إنتاجه بالانخفاض تدريجياً لدى بلوغ الثلاثين، وللتعويض عن هذا النقص يُفضّل الاستعانة بالمكملات الغذائيّة التي تُعطي نتائج أفضل من الكريمات التجميليّة التي تحتوي على كولاجين.

٢: يلعب التدليك الذاتي للوجه دوراً بارزاً في تعزيز إنتاج الكولاجين، ويمكن الاستعانة بزيت خاص للوجه وأداة الغواشا أو الأصابع لإجراء هذا التدليك والهدف منه هو تمليس البشرة من الذقن باتجاه الأذنين بالإضافة إلى تمليس الجبين.

٣: يمكن العمل على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم بدءاً من سن الثلاثين لتأخير ظهور التجاعيد وترهل البشرة، وذلك من خلال الاستعانة بالعلاج المنشّط للكولاجين أو العلاج فوق الصوتي التي يتمّ تطبيقها في عيادة الطب التجميلي وهي علاجات غير جراحيّة.