أفاد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، بأن مهاجم النصر تاليسكا لديه مشكلة سابقة مع حمد الله والآن لديه مشكلة مع كريستيانو.

وقال عصام الدين خلال مداخلة على برنامج منتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” أن تاليسكا يريد دائمًا أن يكون في الصورة”، لافتًا أنه كان النجم الذي يسجل أهدافًا عندما كان يعتمد عليه الفريق.

وأضاف:” من يوم جه رونالدو وتاليسكا غايب لا يقاتل .”