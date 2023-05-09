قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، إننا نحن في مرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع الى فصل الصيف وهي مرحلة تشتهر بالتقلبات الجوية من رياح مغبرة وارتفاع في الحرارة واحياناً امطار ،ومن فضل الله علينا ان الحر لا يأتي دفعة واحدة وانما بشكل متدرج.

وأضاف:و من خلال النماذج العددية للطقس المؤشرات الأولية تذهب الى انه متوقع ان يكون الصيف لهذا العام صيف عادي من ناحية الحرارة متوقع ان تكون حول معدلاتها الطبيعية الا في حالة هطول الامطار تخف الحرارة وبمجرد انتهاء الامطار تعود الى معدلاتها الطبيعية.

وتابع: ربما نشاهد امطار صيفية حول الى أعلى من المعدل السنوي على معظم المناطق يستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية متوقع ان تكون فيها الامطار حول الى أقل من المعدل السنوي وهذه توقعات التغيير فيها وارد.