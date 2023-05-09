كشف مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين، يوسف القعيط، عن أصعب شريحتين يتعامل معهما في موضوع التزويج.

وقال يوسف القعيط: أصعب شريحتين أتعامل معهما في موضوع التزويج الخمسينيات من النساء والعشرينيين من الرجال، الشريحة الأولى مر عليها من أشكال الرجال ما جعلها ترسم في ذهنها صورة افتراضية للرجل الذي تقنع بالارتباط به والمشكلة أن رجلا بهذه المواصفات ليس موجودا على كوكب الأرض لا على ظهرها ولا في بطنها.

وأشار: أما العشرينيين من الشباب فممتليء صحة وشبابا ويظن أن هذا كاف ليجعل أي أنثى تفكر ألف مرة قبل أن ترفضه.

وتابع: ولا يدري المسكين أن النساء وحتى العشرينيات منهن ينظرن إليه على أنه مراهق ينبغي أخذ كامل الحذر من اندفاعه وتهوره وأن البعد عنه أسلم وأحكم.