حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من تداعيات التوتر والضغط النفسي.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن «التوتر والضغط النفسي يسبب أعراضاً جسدية، مثل ألم في الصدر، وألم في البطن، وصداع متكرر، وعدم تركيز وسرحان، ونوم متقطع».

وأضاف أن الدراسات خلصت إلى أن بعض مرضى ضعف القلب الشديد يتضايقون حال نومهم على الجانب الأيسر، ودائما يكون هناك تحسن الناتج عند النوم على الجانب الأيمن لذلك يفضل النوم عليه، بينما يكون الشخص السليم حر التصرف في نومه.