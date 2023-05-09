علق الناقد الرياضي محمد البكيري على تصريح لاعب فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله بأنه وقع عقده مع نادي الاتحاد على بياض لكون أن النادي بها رجال.

وقال محمد البكيري: لقد سطى.. وتساطى ثم تغطرس فخرا على بياض.

وتابع:‎الاتحاد كيدهم إن بغيت حمدالله دامك في تزيدهم زيدهم هذا سيد النوادي وسيدهم.

وكان عبدالرزاق حمدالله شكر زملائه بالنادي على ما بذلوه في المباراة التي أقيمت أمام أبها، موضحا أن الدوري يتبقى بها مباريات وأن عليهم التركيز في المباريات القادمة بدوري روشن.

يذكر أن نادي الاتحاد عزز صدارته بترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد تسجيل رباعية نظيفة في شباك أبها، ضمن منافسات الجولة 26.