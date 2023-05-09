قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن النصراويين احتفلوا بخسارة ‎الهلال من طوكيو ونسوا فريقهم.

وأضاف الصرامي “بيئة النصر مختلفة ،و لاعبي النصر بنوا ثروة مالية بدون تحقيق أي بطولة أكثر من لاعبي الاتحاد والهلال”، متابعا “اللاعب النصراوي شايل الصداع من دماغه ، يأخذ فلوس ولا احد ينتقده ومرتاح”

وأوضح ” النصراويين احتفلوا بخسارة ‎الهلال من طوكيو ونسوا فريقهم، حتى أصبحوا يغردون بالياباني”، مضيفا “تاليسكا فنان عندنا فقط”