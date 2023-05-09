قال الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن نقص المغنسيوم يضر القلب والأوعية والجهاز العصبي المركزي ويضر العيون كذلك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في كل جهاز أو عضو تقريبًا.

وأشار فهد الخضيري: يمكن أن يسبب مضاعفات قاتلة (على سبيل المثال ، عدم انتظام ضربات القلب البطيني ، تشنج الشريان التاجي ، الموت المفاجئ) وأمراض العيون.

وتابع: المصادر الأساسية للمغنيسيوم من الغذاء هي الخضروات، وخاصة الخضروات الورقية الخضراء، البقوليات، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة ومنتجاتها (مثل الخبز المصنوع من الدخن او الشعير اوالقمح الكامل)، مشيرا: هذه الأغذية هي جزء من التغذية الصحية، المتنوعة والمتوازنة، وبها فوائد أخرى ومعادن أخرى.