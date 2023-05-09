أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح التقديم لشغل وظائف متعددة (للرجال و النساء)؛ حملة الدبلوم والبكالوريوس (لا يشترط الخبرة المسبقة) للعمل في مجال الطب البيطري.

الشروط والضوابط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

– أجادة اللغة الانجليزية.

– إرفاق السيرة الذاتية.

– ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.

المسميات الوظيفية:

– طبيب بيطري (15 وظيفة – لحملة البكالوريوس)

– مساعد طبيب بيطري (6 وظائف – لحملة الدبلوم)

و يبدأ التقديم على وظائف وزارة البيئة؛ يوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.

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