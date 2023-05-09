روى مدمن سابق قصته مع الإدمان، موضحا أنها تجربة كان سببها رفاق السوء في المرحلة الثانوية.
وقال المتعافي: “خسرت ثقة أهلي وأصدقائي واستمريت في التعاطي، وطبعا نهاية التعاطي ثلاثة وهي إما بالمصحات أو الموت أو السجن، والحمدلله لحقت نفسي”.
وأضاف: “بسبب المخدرات أصدقائي كانوا يمشون في الشوارع حفاة مخهم ضرب”، مشددا على أن مادة الشبو المخدرة “لعبة الشيطان”.
فيديو | مدمن سابق: بسبب المخدرات أصدقائي يمشون في الشوارع حفاة و #الشبو لعبة الشيطانhttps://t.co/vghscDMz3Q#الحرب_على_المخدرات#كيف#الإخبارية2 pic.twitter.com/GLEAZjxKEU
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) May 8, 2023
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