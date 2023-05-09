روى مدمن سابق قصته مع الإدمان، موضحا أنها تجربة كان سببها رفاق السوء في المرحلة الثانوية.

وقال المتعافي: “خسرت ثقة أهلي وأصدقائي واستمريت في التعاطي، وطبعا نهاية التعاطي ثلاثة وهي إما بالمصحات أو الموت أو السجن، والحمدلله لحقت نفسي”.

وأضاف: “بسبب المخدرات أصدقائي كانوا يمشون في الشوارع حفاة مخهم ضرب”، مشددا على أن مادة الشبو المخدرة “لعبة الشيطان”.