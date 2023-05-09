قال المهتم بالسيارات، ماجد الشيخي، أن أحد وكلاء السيارات زاد سعر بعض قطع الغيار بنسبة 56٪؜ عما كانت عليه في رمضان، مبينا أن بعض مصانع الخارج تضغط على الوكلاء لرفع الأسعار

وأوضح الشيخي أن السوق السعودية تعد الأكبر للسيارات الصينية في المنطقة مشيرًا إلى أن الوكلاء رفعوا أسعار قطع الغيار بنسبة 56%.

وأضاف “سوقنا يعد الأكبر للسيارات الصينية في المنطقة.. ويوجد عملاء سعوديون يشترون قطع الغيار من مصر لفارق السعر، والتشليح استغلوا الأزمة ليرفعوا الأسعار جراء شحّ قطع الغيار”.

وتابع: أحد وكلاء السيارات زاد سعر بعض قطع الغيار بنسبة 56% عما كانت عليه في رمضان.. وبعض مصانع الخارج تضغط على الوكلاء لرفع الأسعار.