روى سامي الحمود، مستشار في الإدمان، قصة فتاة وقعت ضحية سائق مدمن بأحد تطبيقات التوصيل.
وذكر أن الفتاة كانت شاربة مادة لم تجعلها بكامل وعيها، وعندما ركبت مع السائق استغل ذلك وأعطاها مشروب أفقدها الوعي، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأضاف أن الفتاة وجدت نفسها في مكان ما مع ذلك الشاب وأقام معها علاقة غير شرعية، لافتا إلى أن الفتاة لم تستطيع أن تشكو قانونيا لكونها هي من وضعت نفسها في هذا الوضع المشين، ناصحا الفتيات بالابتعاد عن المسكرات والمخدرات وعدم ت شرب أي شيء من شخص مجهول.
ضحايا الإدمان..
د.سامي الحمود (مستشار في الإدمان) يروي قصة فتاة وقعت ضحية مدمن سائق بأحد تطبيقات التوصيل @Sami_Alhomood#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ICK43DeRHK
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 8, 2023
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