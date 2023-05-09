روى سامي الحمود، مستشار في الإدمان، قصة فتاة وقعت ضحية سائق مدمن بأحد تطبيقات التوصيل.

وذكر أن الفتاة كانت شاربة مادة لم تجعلها بكامل وعيها، وعندما ركبت مع السائق استغل ذلك وأعطاها مشروب أفقدها الوعي، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن الفتاة وجدت نفسها في مكان ما مع ذلك الشاب وأقام معها علاقة غير شرعية، لافتا إلى أن الفتاة لم تستطيع أن تشكو قانونيا لكونها هي من وضعت نفسها في هذا الوضع المشين، ناصحا الفتيات بالابتعاد عن المسكرات والمخدرات وعدم ت شرب أي شيء من شخص مجهول.