قال لاعب فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، إنه وقع عقده مع نادي الاتحاد على بياض لكون أن النادي بها رجال.

ووجه، خلال حديثه بقناة “ssc” شكره إلى زملائه بالنادي على ما بذلوه في المباراة التي أقيمت أمام أبها.

وأكد أن الدوري يتبقى بها مباريات وأن عليهم التركيز في المباريات القادمة بدوري روشن.

يذكر أن نادي الاتحاد عزز صدارته بترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد تسجيل رباعية نظيفة في شباك أبها، ضمن منافسات الجولة 26.