قارن سلطان العمري بين أداء كريستيانو رونالدو لاعب المصر في لقاء الخليج اليوم الاثنين، وبين أداء المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواجهة الاتحاد وأبها.

وقال العمري: “رونالدو 100 دقيقة حاول يسجل برجله وبراسه وبيده ما قدر، حمدالله احتاج الى ربع ساعه عشان يسجل براسه من خارج منطقة الجزاء كم انت عظيم يالساطي”.

وسجل عبدالرزاق حمدالله اليوم الأثنين هدفا في الدقيقة 18 من الشوط الأول في شباك أبها، في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن، فيما اكتفى النصر بالتعادل 1-1 في لقاء الخليج.

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