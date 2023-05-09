قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي، أن الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني التي بدأت اليوم 12 ظهرا سوف تستمر مدة شهر قابل للتمديد بحسب الاحتياجات، من خلال جسر جوي وجسر بحري».
وأوضح المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الحملة الشعبية تشمل مستلزمات طبية، ومستلزمات إيواء أيضا.
وأضاف أن الجسر الجوي سينطلق غدا بطائرة في الواحدة ظهرا وأخرى في الثانية ظهرًا بالتعاون مع وزارة الدفاع.
المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني سوف تستمر لمدة شهر قابلة للتمديد بحسب الاحتياجات من خلال جسر جوي وجسر بحري، وتشمل مستلزمات طبية، ومستلزمات إيواء@KSRelief#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Y4Z9TbVOEW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 8, 2023
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