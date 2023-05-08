تحدث الكاتب والمهتم في الموارد البشرية، عبد العزيز المهباش، عن أبرز أسباب إهدار الموظف للوقت خلال العمل.

وقال عبد العزيز المهباش: “إن وزارة الموارد البشرية منعت تماما التدخين داخل المنشآت، وضياع الوقت ليس في وقت القهوة أو التدخين لكن في الاجتماعات المطولة المبالغ فيها”.

وأضاف: “مضيعة الوقت في الاجتماعات المطولة التي أصبحت عندنا ترند، تشوف اجتماع مدته طويلة جدا لا ينتج فيه الموظف، ربما موظف يشرب قهوة قد يعمل وينجز”.

وتابع: “هناك دراسات أثبتت ذلك، وبعض الشركات في الخارج منعت الاجتماعات المطولة التي كانت تؤثر على إنتاجية العمل”.

عبد العزيز المهباش – كاتب ومهتم في الموارد البشرية يكشف عن أبرز أسباب إهدار الموظف للوقت خلال العمل@Aalmehbash#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z69EJepm1c — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 8, 2023