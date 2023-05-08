تحدث الكاتب والمهتم في الموارد البشرية، عبد العزيز المهباش، عن أبرز أسباب إهدار الموظف للوقت خلال العمل.
وقال عبد العزيز المهباش: “إن وزارة الموارد البشرية منعت تماما التدخين داخل المنشآت، وضياع الوقت ليس في وقت القهوة أو التدخين لكن في الاجتماعات المطولة المبالغ فيها”.
وأضاف: “مضيعة الوقت في الاجتماعات المطولة التي أصبحت عندنا ترند، تشوف اجتماع مدته طويلة جدا لا ينتج فيه الموظف، ربما موظف يشرب قهوة قد يعمل وينجز”.
وتابع: “هناك دراسات أثبتت ذلك، وبعض الشركات في الخارج منعت الاجتماعات المطولة التي كانت تؤثر على إنتاجية العمل”.
عبد العزيز المهباش – كاتب ومهتم في الموارد البشرية يكشف عن أبرز أسباب إهدار الموظف للوقت خلال العمل@Aalmehbash#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z69EJepm1c
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 8, 2023
عبد العزيز المهباش – كاتب ومهتم في الموارد البشرية: وزارة الموارد البشرية منعت تماما التدخين داخل المنشآت، وضياع الوقت ليس في وقت القهوة أو التدخين لكن في الاجتماعات المطولة المبالغ فيها @Aalmehbash#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/7WEj7dmNaT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 8, 2023
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